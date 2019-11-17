После задержания 16 ноября главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко должен состояться конкурс на его преемника, причем имя нового руководителя учреждения еще до проведения конкурса уже известно. Об этом передает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в банковской сфере.

По словам источников, в конкурсе победит Евгений Мецгер, который сейчас занимает пост заместителя председателя правления "Укргазбанка".

Мецгеру 42 года, он окончил Криворожский технический университет и Киевский национальный экономический университет. Карьеру начинал экономистом и начальником отдела по кредитованию физических лиц в банке "Финансы и Кредит". С мая 2006 по май 2015 года он работал на разных руководящих должностях в "Укрэксимбанке". Затем перешел в "Укргазбанк".

Фото: t.me/stranaua

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о главе "Укрэксимбанка" Гриценко и его задержании.

Мы также приводили заявление адвоката Гриценко о том, что его якобы пытали.