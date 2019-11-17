Стало известно, кто возглавит Укрэксимбанк, руководителя которого задержала СБУ
После задержания 16 ноября главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко должен состояться конкурс на его преемника, причем имя нового руководителя учреждения еще до проведения конкурса уже известно. Об этом передает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в банковской сфере.
По словам источников, в конкурсе победит Евгений Мецгер, который сейчас занимает пост заместителя председателя правления "Укргазбанка".
Мецгеру 42 года, он окончил Криворожский технический университет и Киевский национальный экономический университет. Карьеру начинал экономистом и начальником отдела по кредитованию физических лиц в банке "Финансы и Кредит". С мая 2006 по май 2015 года он работал на разных руководящих должностях в "Укрэксимбанке". Затем перешел в "Укргазбанк".
Фото: t.me/stranaua
Ранее "Страна" рассказывала, что известно о главе "Укрэксимбанка" Гриценко и его задержании.
Мы также приводили заявление адвоката Гриценко о том, что его якобы пытали.