Сегодня, 17 ноября, захваченные Россией год назад украинские корабли прошли под арками Крымского моста и идут домой. Об этом сообщает "Керчь.ФМ".

Так, корабли Украины "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" приблизительно в 12:20 прошли под построенным Крымским мостом.

За переходом наблюдают корабли пограничников России.

Видео: YouTube/Керчь Керчь

Напомним, в порту Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, захваченных Россией в прошлом году, в открытое море.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина отправила буксиры за кораблями, захваченными Россией год назад в Керченском проливе.