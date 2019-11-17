Врачи в Белграде спасли жизнь президенту Сербии Александру Вучичу. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Александр Вучич. Фото: 24smi.org

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар сообщил, что у президента есть незначительная патология сердца, однако вечером 15 ноября произошло серьезное ухудшение самочувствия. Его срочно госпитализировали в Военно-медицинскую академию. Врачи сообщили, что жизнь президента в опасности.

Были предприняты экстренные меры, в результате которых глава государства пошел на поправку. Медики порекомендовали ему снизить постоянную нагрузку для полного восстановления.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Сербии заявил о задержании российского сотрудника ООН в Косово.

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