Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура может начать расследование дел против украинских олигархов. В том числе, против Коломойского и Ахметова.

Об этом он сказал в интервью Kyiv Post.

"У нас есть очень сильная поддержка президента и парламента. У меня есть право расследовать любого, включая Коломойского, Ахметова и других олигархов", - сказал Рябошапка.

Однако он добавил, что "не стоит ожидать чуда": его ведомство не вынесет подозрения олигархам прямо сейчас.

"Для того чтобы расследовать очень влиятельных людей, нужен еще один компонент - профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые секторы экономики. Они могут довольно эффективно противостоять государству. Мы развиваем наши мощности, но понимаем, что уровень доверия к прокуратуре сейчас очень низкий", - пожаловался генпрокурор.

Ранее "Страна" писала, что Рябошапка лично занимается укрывательством убийцы Сергея Стерненко, идя в этом плане по стопам Юрия Луценко.

Также мы приводили слова генпрокурора о том, что закончить расследование убийства Георгия Гонгадзе сейчас маловероятно.