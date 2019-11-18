Вскоре после назначения Руслана Рябошапки на пост генпрокурора, в СМИ появилась информация, что его отец, Георгий Рябошапка, в свое время судился с ним, обвиняя будщего главу ГПУ в том, что тот отказывался его содержать.

Правда, вскоре после появления этой информации сам отец публично заявил, что не имеет и никогда не имел претензий к сыну.

Однако документы свидетельствуют, что иск он все-таки подавал еще в 2015 году.

Ранее в прессу просачивались лишь некоторые выжимки из Единого госреестра судебных решений, где были вымараны все подробности. Сейчас в распоряжении "Страны" оказались копии решений Вышгородского суда, которые ранее нигде не публиковались, а также исковое заявление, при помощи которого он пытался через суд добиться выплаты алиментов со стороны своего сына.

Фото: Cтрана

Согласно этим документам, свой первый иск к сыну - нынешнему генпрокурору и дочери - Георгий Рябошапка подал еще 4 июня 2015 года. В исковом заявлении он писал, что его единственным доходом является пенсия - 2 551 грн. 56 копеек. Что лучшие годы своей жизни он посвятил детям и их матери, но которые с 2011 года отношения с ним не поддерживают, на телефонные звонки не отвечают и выставили его на улицу из квартиры в Вышгороде на улице Набережной, которую он получил на семью в 1993 году, работая на заводе "Карат".

Также Рябошапка-старший указывал, что не имеет возможности приобрести предметы первой необходимости и вещи, болеет и ему необходимо лечение.

Отец генерального прокурора утверждал,что вынужден просить помощи у незнакомых людей. Учитывая эти обстоятельства сначала отец генпрокурора просил удержать с его детей - Руслана и Людмилы в качестве алиментов 1/5 со всех их доходов.

Однако суд отказал в открытии производства по формальным причинам - так как Рябошапка-старший не оплатил судебный сбор, мотивируя это наличием удостоверения чернобыльца 4-й категории.

Также Рябошапка-старший в другом иске в тот же Вышгородский суд требовал от жены - Зинаиды и дочери Людмилы выплатить ему 1/3 стоимости части его квартиры в Вышгороде на улице Набережной.

Но в открытии производства и по этому иску ему также было отказано из-за неуплаты судебного сбора, а позже этот иск и вовсе вернули заявителю, так как он не устранил недостатки в установленное судом время.

Фото: Cтрана

По иску к детям - Руслану и Людмиле - по сути иска было отказано поскольку на момент подачи иска он получал пенсию по возрасту в 2 551,56 грн, а прожиточный минимум составлял 1 176 грн, также ему принадлежала 1/3 часть квартиры и на нем числился автомобиль.

В тоже время сам отец по прошествии 4 лет в разговоре со "Страной" продолжает отрицать проблемы с сыном.

"У меня в семье все нормально. Я уже общался с журналистами и со СМИ, что никаких исков в суд я не подавал и не собираюсь подавать. Оставьте мою семью в покое, мне сын помогает и у нас с ним все хорошо.

Эту информацию выгодно распространять таким, как Дубинский, Бужанский, Поляков. Мой сын им неудобен. Лучше заняться вопросами, откуда у Дубинского столько машин и квартир, а то он ходит подписи собирает", - заявил нам Георгий Рябошапка.