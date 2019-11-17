По случаю Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который приходится на 17 ноября, патрульная полиция Киевской области обнародовала статистику смертей на украинских дорогах. Данные приведены в Facebook полиции.

С января по октябрь этого года жертвами ДТП стали 2716 человек. В среднем это 9 человек в сутки.

Фото: Facebook/ kyivregionpatrolpolice

Как отметили в полиции, в большинстве случаев аварии можно было предотвратить.

Скриншот: Facebook/ kyivregionpatrolpolice

Правоохранители призвали украинцев придерживаться простых правил: не садиться за руль пьяными, не превышать скорость, пристегиваться, не говорить по телефону во время езды в авто.

Ранее "Страна" приводила статистику жертв ДТП в 2018 году. Тогда на украинских дорогах оборвалась жизнь 3350 людей.

А весной этого года полицейские предупредили о росте в Украине числа ДТП и количества в них погибших.