Известный украинский художни Иван Марчук рассказал, почему испытывает особую привязанность к воронам. Об этом он рассказал во время общения с журналисткой Еленой Кирик в рамках программы "Личная территория", передает NewsOne.

"Вы знаете, я жил в селе. Возле моей хаты был сад с тополями. И на тополях было очень много гнезд. И я лазил туда, большой шкодник, я забирал яйца у ворон от нечего делать и потом бросал эти яйца в девочек… Даже маленьких воронят выбрасывал… Когда после окончания института я начал себя искать, то вороны были у меня одними из самых интересных и многозначительных героев. Я им столько плохого сделал, и я сказал: "У меня сейчас "вороний" период", - сказал он.

Видео: YouTube/NewsOne

Более того, по словам Марчука, ему даже удалось приручить стаю ворон.

"25 лет я их тут кормлю. Я их приручил, загипнотизировал. Я их кормлю, как кур… Они меня сопровождают в мастерскую. Колбасу им покупаю. Я смеялся: мне пару лет назад подняли пенсию на сто с чем-то гривен, как раз на колбасу хватает для ворон на месяц", - подчеркнул он.

Напомним, в Киеве на Дарницкой площади зарисовали мурал, который 3 года назад создал известный художник из Майами.