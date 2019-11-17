Народный депутат фракции "Слуги народа" Максим Бужанский потребовал отчета от премьер-министра Украины Алексея Гончарука, каким образом органы исполнительной власти заполонили сторонники Петра Порошенко и грантоеды. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Бужанский предложил вынести эту тему на очередное заседание фракции.

"Я думаю, что темой следующего заседания фракции "Слуга народа" должен стать отчет премьер-министра Гончарука перед фракцией. На предмет тотального проникновения порохоботов, еврооптимистов и прочей самопомощи во все структуры исполнительной власти", - предложил нардеп.

Также он отметил необходимость выйти к избирателям и честно признаться в том, что по факту на выборах победил "Блок Петра Порошенко".

"Такими темпами к следующей сессионной неделе рейтинг "Слуги народа" будет немного напоминать статистическую погрешность", - констатировал в конце записи Бужанский.

Фото: Telegram

Ранее Бужанский интересовался у Гончарука, зачем тот помог пройти в Раду экс-главе Института национальной памяти Владимиру Вятровичу.

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