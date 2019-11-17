Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Минске, передает "Интерфакс".

"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип - суверенитет и независимость", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко опроверг информацию о том, что Беларусь намерена создать с Россией военный альянс для нападения на Польшу.

"Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет", - сказал он, отвечая на вопрос польского журналиста.

Ранее Лукашенко заявлял, что жители Беларуси считают смертную казнь допустимым наказанием за особо тяжкие преступления.

До этого президент Беларуси утверждал, что он ответит на действия американской стороны, которая разместила свои танки на территории Литвы.