Россия пытается заключить сделку с Саудовской Аравией о поставках С-400
Саудовская Аравия и РФ обсуждают контракт относительно поставок ЗРК С-400. Об этом пишет "Газета" со ссылкой на РИА "Новости".
С-400. Фото: gazeta.ru
По словам официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Марии Воробьевой, стороны подписали контракт еще в 2017 году. Сейчас страны обсуждают детали начала поставок С-400 из России.
Воробьева также отметила, что в покупке С-400 заинтересован еще ряд стран Ближнего Востока. Они даже возводят российские С-400 в ранг лучшей в мире системы ПВО.
Ранее "Страна" сообщала, что первая партия российских систем С-400 уже прибыла в Турцию.
Также мы писали, что Россия отправила Китаю партию новых ракет для комплекса ПВО С-400 вместо поврежденных.
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