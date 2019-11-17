Саудовская Аравия и РФ обсуждают контракт относительно поставок ЗРК С-400. Об этом пишет "Газета" со ссылкой на РИА "Новости".

С-400. Фото: gazeta.ru

По словам официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Марии Воробьевой, стороны подписали контракт еще в 2017 году. Сейчас страны обсуждают детали начала поставок С-400 из России.

Воробьева также отметила, что в покупке С-400 заинтересован еще ряд стран Ближнего Востока. Они даже возводят российские С-400 в ранг лучшей в мире системы ПВО.

Ранее "Страна" сообщала, что первая партия российских систем С-400 уже прибыла в Турцию.

Также мы писали, что Россия отправила Китаю партию новых ракет для комплекса ПВО С-400 вместо поврежденных.