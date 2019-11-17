Адвокат Андрей Портнов опроверг заявление адвоката родственников погибших на Майдане Еагении Закревской, что с 20 ноября следствие по делам Евромайдана остановится на неопределенное время.

Опровержение информации юрист опубликовал в своем Telegram.

"Вчера СМИ со ссылкой на причастных к сокрытию и политической легализации массовых убийств на Майдане, одиозных адвокатов Майдана сообщили, что с 20 ноября останавливается следствие по делам Майдана. Это - ложь, распространяемая с целью шантажа, удовлетворения личных прихотей и попытки назначить своих личных следователей, с которыми эти адвокаты пять лет вместе фальсифицировали главное дело страны", - обрисовал положение дел Портнов.

По его словам, никаких изменений в законодательстве для продолжения расследования не нужно.

"Закон, который они при Порошенко сами же и написали, четко предусматривает, кто и как обязан расследовать это дело с 20 ноября", - объяснил адвокат.

Портнов выразил уверенность, что после передачи дела в ГБР расследование может стать более объективным. А Бюро удастся установить, кто и зачем пытался инициировать изменения в закон, почему хотел сорвать дальнейшее расследование и защитить причастных к фальсификациям и сокрытиям убийств следователей.

Ранее "Страна" писала, что в конце октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал в ГПУ департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, которые были совершены во время Майдана.

Мы также цитировали заявление Портнова о том, что экс-начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк перед увольнением незаконно изъял два тома уголовного производства, касающихся расстрелов силовиков во время Евромайдана.