Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен баллотироваться в президенты во время избирательной кампании в 2020 году. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, он намерен взять участие в выборах, но за должность лидера страны не будет держаться "синими пальцами". А окончательное решение о новом президенте страны должны принять сами граждане.

Уточним, что Лукашенко руководит Беларусью со средины 1990-х годов и неизменно выигрывал выборы при полном отсутствии конкуренции. Для него это будут уже шестая президентская гонка.

Напомним, Лукашенко во время своего визита в Евросоюз заявил, что его граждане считают смертную казнь допустимым наказанием за особо тяжкие преступления.

До этого мы писали, что опрос украинцев показал, что 71% опрошенных жителей Украины негативно относятся к президенту России Владимиру Путину, а 66% симпатизируют главе Беларуси Александру Лукашенко.