В Каменско-Днепровском районе Запорожской области в ночь на 17 ноября загорелся районный суд. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

О возгорании в помещении суда правоохранители узнали около 02:15 от местных жителей. На место происшествия сразу выехало руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа, наряд группы реагирования патрульной полиции и работники ГСЧС.

К 04:00 работникам ГСЧС удалось локализовать огонь. Во время пожара никто не пострадал.

В связи с происшествием полиция возбудила уголовное производство по признакам ч.1 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас устанавливаются причина пожара и все обстоятельства событий. Продолжается досудебное расследование.

В начале ноября "Страна" писала о ночном пожаре на крыше киевской шестиэтажки.

Также мы рассказывали о возгорании в столичной больнице скорой помощи на улице Братиславской. Огонь удалось потушить только огнетушителями, потому что в учреждении шла операция.