Белый дом внес в свои обширные санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Сезара Гандарилью Бермеджо за нарушение прав человека на Кубе и в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

Как заявили в Госдепе, решение о санкциях против главы МВД Кубы принято на основании закона который предусматривает, что в случаях, когда у Государственного секретаря США есть проверенная информация о причастности иностранных государственных служащих к масштабной коррупции или грубому нарушению прав человека, им самим и их близким запрещают въезд в Соединенные Штаты.

Бермеджо вменяют в вину аресты на Кубе по политическим мотивам.

"Кроме преступлений в Венесуэле, которые стали основанием для этого решения, Министерство внутренних дел Кубы несет ответственность за содержание под стражей тысяч кубинских граждан и незаконное заключение на Кубе более ста политических заключенных. Чиновники министерства отвечают за пытки политических диссидентов, а также убийство некоторых из этих лиц силовиками", - говорится на странице Госдепа.

США с легкостью вводят санкции против лиц и компаний по всему миру. Так, в октябре они внесли в санкционные списки целиком два министерства и трех министров Турции.

А в начале ноября Министерство финансов США ввело санкции против сына верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи-Моджтабы и других граждан.