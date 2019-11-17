В Николаевской области возле станции Новокатериновска произошло возгорание дизельного пассажирского поезда. Пострадавших среди пассажиров нет, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"16 ноября в 13:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дизельного поезда, который двигался по направлению "Колосовка-Николаев" у станции Новокатериновка Веселиновского района", - уточнили спасатели.

Фото: mk.dsns.gov.ua

По прибытию на место ЧП было установлено, что огнем был охвачен последний вагон и тягач. Другие вагоны, где находились пассажиры, отцепили и направили на место назначения по маршруту еще до прибытия спасателей.

Фото: mk.dsns.gov.ua

"Уже в 14:00 пожар был локализован и ликвидирован в 15:25 на площади 50 м кв. Пострадавших при пожаре нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами", - подчеркивается в сообщении.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Напомним, под Львовом загорелся поезд. Пассажиры тушили его водой, которую таскали ведрами из пруда.

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