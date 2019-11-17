Председатель фракции "Слуги народа" в украинском парламенте Давид Арахамия имеет статус US Person - этот термин используется по отношению к гражданам США. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший парламентарий и член Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По словам Мосийчука, гражданство нардепа подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya.

"Наличие гражданства США у Арахамии было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster (соучредитель - гражданин США Давид Арахамия). Гражданство США Давид Арахамия получил как раз в качестве соучредителя американской компании TemplateMonster, в которой он проработал 7 лет и которая позже была продана частному инвестфонду", - сообщил Мосийчук.

В октябре "Страна" публиковала откровения Мосийчука о том, как фальсифицировалось уголовное дело против главреда нашего издания Игоря Гужвы.

Мы также писали о заявлении МИД Украины от 15 октября о том, что в ведомстве готовится законопроект о двойном гражданстве.