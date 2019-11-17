Популярная украинская певица Maruv не смогла выступить с запланированным на 15 ноября концертом в российской Уфе из-за того, что у нее сильно ухудшилось самочувствие. Об этом девушка рассказала у себя в Instagram.

Так, Maruv обратилась к своим поклонникам и попросила у них прощение за срыв концерта. Артистка рассказала, что в аэропорту во время пересадки ей стало очень плохо, поэтому она не смогла даже сесть на самолет.

Также исполнительница призвала своих поклонников следить за своим здоровьем, хорошо высыпаться и нормально питаться.

"Иначе потом будете, как я - очень сильно потом болеть будете", - сказала она.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Впрочем, не все фанаты с понимание восприняли это сособщение. Некоторые пользователи в сети высказали подозрения, что певица и не собиралась петь в Уфе. А так же пожаловались на то, что не полностью получат обратно деньги за билеты. С них удержат так называемый 10% концертный сбор.

Напомним, Maruv, которая недавно получила награду MTV Europe Music Awards, презентовала клип на новую песню To Be Mine (Будь моим).

Ранее "Страна" писала, что Maruv получила престижную премию MTV как певица из России.