В воскресенье, 17 ноября, власти Венеции объявили наивысший уровень опасности из-за нового возможного повышения уровня воды. Об этом сообщает Ansa.

После полудня ожидается, что уровень воды достигнет 1,6 метра над уровнем моря. Вчера в результате прилива вода поднялась на метр над уровнем моря однако в целях безопасности, сегодняшний прогноз остался без изменений.

В средине недели уровень воды в Венеции поднялся до рекордной с 1966 года отметки в 1,87 метра. Затопленными были около 80% площади города, включая площадь Святого Марка. В четверг вода немного отошла, но на следующий день поднялась до отметки в 1,54 метра.

Видео: YouTube/Телеканал 360

Власти города утверждают, что пострадавшие от природного катаклизма смогут получить компенсацию в размере до 5 тыс. евро, а предприятия до 20 тыс. евро. Те, кто пострадают от наводнения больше всего, смогут рассчитывать на помощь в размере 70% от убытков.

Ранее "Страна" показывала фото и видео затопленной Венеции в начале наводнения.

Мы также сообщали, что в городе ввели режим чрезвычайного положения.