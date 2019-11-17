Вчера, 16 ноября, в поселке Листвянка Рязанской области (Россия) рухнул новейший беспилотный летательный аппарат ВС РФ "Орион". Об этом сообщает РБК.

Дрон упал в 70 метрах от жилых домов, на перекрестке двух тропинок, где обычно гуляют местные жители. По счастливой случайности никто не пострадал, жертв и разрушений нет.

Фото: Ya62.ru

"Орион" рухнул во время испытательного полета до аэропорта Протасово из-за отказа техники. Поскольку полет был испытательным, все экстренные службы находились в полной готовности и быстро прибыли на место происшествия. Позже специалисты Минобороны вместе с сотрудниками МЧС приступили к эвакуации беспилотника.

Фото: Ya62.ru

По данным СМИ, проблемы у дрона начались еще в воздухе.



"Орион" считается первым беспилотником, полностью разработанным в России и построенным из местных комплектующих. В августе в Минобороны РФ отчитались о начале серийного производства беспилотника.

Между тем, в сентябре, в немецком Штутгарте удачно провели испытания двухместного беспилотника - волокоптера.

А год назад в Австралии впервые в истории успешно применили беспилотник для спасения утопающих.