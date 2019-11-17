Вчера вечером, 16 ноября, неподалеку от с. Старые Маяки в Ширяевском районе Одесской области внедорожник переехал двух людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Предварительно установлено, что 39-летний водитель внедорожника нарушил безопасную скорость, и не справившись с управлением, совершил наезд на двух людей - водителя и пассажирку грузовика, которые на крайней левой полосе меняли колесо", - уточнили в полиции.

В результате ДТП 52-летний мужчина и 41-летняя женщина погибли на месте. Сейчас решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве на ул. Кирилловской произошло тройное ДТП с участием трамвая, маршрутки и легкового автомобиля. Водитель маршрутки разговаривал по телефону во время движения.

Как ранее сообщала "Страна", в городе Боярке Киевской области пьяная женщина за рулем автомобиля Ford протаранила пять автомобилей на парковке во дворе многоэтажного дома.