В воскресенье, 17 ноября, синоптики обещают по всей Украине ясную, сухую и довольно теплую для ноября погоду. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Во всех регионах страны ожидается безоблачное небо и ветер 5-10 метров в секунду. На востоке Украины воздух днем прогреется до +8...+10 градусов Цельсия. А на остальной части будет еще теплее: +10...+13. Больше всего в плане тепла повезет Закарпатской области: в Ужгороде и окрестностях столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

А вот ночью температура резко скакнет вниз. На западе, юге, севере и в центре будет +3...+7 градусов. На востоке воздух охладится до -1...+1 градуса.

В Киеве воскресенье обещает быть солнечным, с дневной температурой от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5...+7 градусов.

Ранее "Страна" рассказывала, когда в Украину нагрянут первые зимние холода с морозами.

Между тем несмотря на приближение холодов отопительный сезон кое-где оказался сорван. Так, в Киеве вчера протестовали жильцы замерзающего дома в Святошинском районе.