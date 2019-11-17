Сегодня утром, 17 ноября, в порту Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, захваченных Россией в прошлом году, в открытое море.

Напомним, что ранее источники как с украинской, так и с российской стороны говорили о том, что процесс переговоров о возвращении Украине кораблей находится на завершающей стадии и это может произойти уже в ближайшее время.

Первым причал Керченского морвокзала покинул буксир "Яны Капу". Затем на буксир был взят один из катеров - "Бердянск". На его борту заделана пробоина, полученная им год назад при обстреле со стороны россиян. Об этом "Коммерсанту" сообщили очевидцы.

Украинские корабли покидают порт Керчи, фото: kommersant.ru

Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал в Керчи полностью оцеплен полицией. Ожидается, что два катера ("Бердянск" и "Никополь") и буксир будут переданы Украине в открытом море.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина отправила буксиры за кораблями, захваченными Россией год назад в Керченском проливе.