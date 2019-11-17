В Украине начал действовать закон № 264-ІХ о разделении деятельности по транспортировке газа . Вчера его официально опубликовали в издании Верховной Рады "Голос Украины".

Так, документ № 264-ІХ предусматривает разделение транспортировки газа от деятельности оператора ГТС, в соответствии с европейским законодательством.

Кроме того, будет создан отдельный оператор ГТС, независимый от НАК "Нафтогаз Украины". При этом оператор ГТС и оператор подземных хранилищ природного газа остаются в собственности государства.

Напомним, Верховная Рада 15 ноября устранила несогласованности с европейскими нормами и разблокировала подписание закона об отделении ГТС Украины от "Нафтогаза".

Ранее мы писали, что Рада приняла закон о транспортировке газа, сопутствующий анбандлингу "Нафтогаза".