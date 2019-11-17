Во Львове пожилой водитель совершил наезд на пешехода, в результате чего тот скончался на месте. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 ноября около 18:50 на улице Пасечной.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Renault", 71-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, тоже жителя Львова. 54-летний пешеход получил телесные повреждения, от которых умер прямо на дороге.

Полицейские продолжают расследовать обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет и прав управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

На днях, 9 ноября, в Кропивницком полицейский за рулем Opel Astra совершил наезд на пешехода, после чего пострадавший скончался в больнице.

А двумя месяцами ранее в Чернигове местный депутат сбил человека на зебре.