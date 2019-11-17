Показ новых серий мультфильма "Ну, погоди!" запланирован на лето 2020 года. Об этом рассказала представительница "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, передает Gazeta.

По ее словам, в продолжении мультсериала появятся новые второстепенные герои. Сами действия будут происходить на фоне вечного конфликта Волка и Зайца, но не в советские времена. Цикл новых серий запланирован к 50-летию мультфильма.

Представительница студии Марина Малыгина уточнила, что работа над новыми сериями "Ну, погоди!" еще не началась. Пока идут подготовительные работы.

"Нет ни сценарных каких-то наработок, ни концепта - то есть, еще предстоит сформировать творческую и креативную группу", - сказала она.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что создатели продолжения "Простоквашино" решили ввести в мультфильм нового персонажа - няню младшей сестры Дяди Федора Веры Павловны.