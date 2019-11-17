Стало известно, когда выйдут новые серии культового мультика "Ну, погоди!"
Показ новых серий мультфильма "Ну, погоди!" запланирован на лето 2020 года. Об этом рассказала представительница "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, передает Gazeta.
По ее словам, в продолжении мультсериала появятся новые второстепенные герои. Сами действия будут происходить на фоне вечного конфликта Волка и Зайца, но не в советские времена. Цикл новых серий запланирован к 50-летию мультфильма.
Представительница студии Марина Малыгина уточнила, что работа над новыми сериями "Ну, погоди!" еще не началась. Пока идут подготовительные работы.
"Нет ни сценарных каких-то наработок, ни концепта - то есть, еще предстоит сформировать творческую и креативную группу", - сказала она.
Ранее "Страна" рассказывала о том, что создатели продолжения "Простоквашино" решили ввести в мультфильм нового персонажа - няню младшей сестры Дяди Федора Веры Павловны.