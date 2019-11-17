Министерство обороны Молдовы 14 ноября возглавил Виктор Гайчук, который ранее восхищался "духом и верой" сепаратистов так называемой "ДНР". Видеозапись выступления чиновника появилась на YouTube.

В ноябре 2016 года, выступая на мероприятии в Академии наук, Гайчук поставил военных из так называемых "ЛДНР" в пример военным Молдовы.

"Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример - Донбасс. У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А у украинской армии 168 тысяч. Так, по-простому. То есть дух, вера являются эффективнее в борьбе. Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника", - сказал тогда Гайчук.

Видео: YouTube/ Omega TV

Гайчук занял должность министра обороны в сформированном 14 ноября правительстве Иона Кику. До этого он был советником президента страны Игоря Додона, которому приходится родственником, а также секретарем Высшего совета безопасности. Он уже занимал пост министра обороны республики с 19 апреля 2001 по 15 октября 2004 года.

Напомним, 12 ноября парламент Молдовы выразил вотум недоверия правительству Майи Санду, после чего оно ушло в отставку.

Ранее "Страна" писала, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил Додону начать процесс утилизации боеприпасов, которые хранятся на складе недалеко от села Колбасна в Приднестровье.