Южная Корея и США приняли решение отсрочить совместные военно-воздушные учения, запланированные на конец ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра обороны США Марка Эспера.

По словам Эспера, решение принято после плотных консультаций и тщательных размышлений с его южнокорейским коллегой Чоном Гён Ду. Эспер отметил, что такое решение является "актом доброй воли, вкладом в атмосферу, способствующую дипломатии и продвижению мира". Он также призвал КНДР в ответ вернуться к столу переговоров без каких-либо предварительных условий.

Эспер не уточнил, выбрали ли Сеул и Вашингтон новую дату для учений.

Вероятно, решение вызвано резкой критикой Пхеньяна. В Северной Корее высказались против учений, хотя они задумывались в меньшем масштабе, чем обычно проводившиеся в ноябре маневры Vigilant Ace. В Пхеньяне заявили, что "переименование учений" не изменит их "агрессивного характера". Северокорейская сторона считает, что проведение учений "нагнетает атмосферу конфронтации на Корейском полуострове и в регионе".

Это уже не первый случай отмены учений США и Южной Кореей. С 2018 года Сеул и Вашингтон приостановливали летние учения Ulchi Freedom Guardian (UFG) и зимние воздушные учения Vigilant Ace. А весной 2019 года "Страна" писала о прекращении проведения ежегодных совместных военных учений Kye Resolve and Foal Eagle.

Сворачивание учений произошло после встречи Трампа и Ким Чен Ына.