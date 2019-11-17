Еще два свидетеля, слышавшие телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, из-за которого американскому лидеру грозит импичмент, дали показания перед Комитетом Палаты представителей по разведке. Об этом сообщает DW.

Речь идет о бывшем сотруднике Совета национальной безопасности США Тиме Моррисоне и Дженнифер Уильямс, сотруднице аппарата вице-президента США Майка Пенса.

Вечером 16 ноября в США были опубликованы расшифровки показаний Моррисона и Уильямс в сокращенном виде. Судя по этим документам, Уильямс назвала просьбу Трампа к Зеленскому провести антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера "необычной" и "неуместной".

"В моих глазах это требование указывало на возможное наличие иных мотивов для удержания военной помощи", - заявила Уильямс.

По ее словам, ситуация выглядела так, будто речь шла скорее о "личной политической повестке дня" президента, нежели о внешнеполитических интересах США.

Тим Моррисон подтвердил, что частичная приостановка помощи Украине была связана с требованием объявить о намерении провести расследование в отношении семьи Байденов и компании Burisma. При этом Моррисон указал, что не заметил в разговоре Трампа с Зеленским от 25 июля ничего незаконного.

Напомним, о том, что демократы запускают процедуру импичмента Трампа, стало известно в конце сентября.

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