В Гонконге сегодня, 17 ноября, демонстранты вновь столкнулись с полицией и обстреляли правоохранителей из луков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сводки полиции.

Во время обстрела один из офицеров полиции получил ранение в ногу стрелой. Это не первый раз, когда участники гонконгского майдана используют луки. Утром в четверг они уже стреляли по полиции из луков, а также бросали горшки с цветами.

А вчера, в воскресенье 16 ноября, основные столкновения шли у забаррикадированного Политехнического университета.

Фото: Twitter/ Badcanto

Кроме того, в ходе протестов активисты в качестве оружия применяли бутылки с бензином, запущенные катапультой.

Видео: YouTube/ euronews

В ответ на действия демонстрантов правоохранительные органы Гонконга использовали слезоточивый газ и водяную пушку.

В октябре посол КНР в Росии заявлял, что массовые беспорядки в Гонконге проходят с участием украинских инструкторов, уже имеющих опыт проведения цветных революций.

Вчера "Страна" сообщала, что солдаты Народно-освободительной армии Китая вышли на гонконгские улицы разбирать баррикады участников майдана.