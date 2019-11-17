Президент США Дональд Трамп в субботу, 16 ноября, прошел один из этапов своего ежегодного медицинского осмотра в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида (г. Бетесда, штат Мэриленд). Об этом сообщает CBSNews.

Осмотр не значился в расписании главы Белого дома и стал для журналистов неожиданностью. Согласно графику американского лидера, Трамп не должен был проходить обследований до февраля 2020 года. Однако пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пояснила, что президенту было удобнее показаться врачам перед новым годом.

В Белом доме доложили о результатах медосмотра.

"Президент остается здоровым, энергичным и не имеет жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев несколько раз в неделю", - сказано в отчете об обследовании.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию и попросил защиты у Верховного суда США.

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