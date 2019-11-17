Группа японских ученых, которая проводит исследования на плато Наска в Перу, обнаружила 143 новых геоглифа (нанесенных на землю больших узоров). Об этом сообщает NHK.

Об открытии прессе объявили сами участники исследовательской группы из университета города Ямагата, которую возглавляет профессор Масато Сакаи.

Обнаруженные геоглифы представляют собой изображения людей, птиц и четвероногих животных, в том числе котов.

Фото: 3.nhk.or.jp

По словам ученых, для анализа найденных изображений они использовали технологию искусственного интеллекта, разработанную одной из компаний, которая работает в сфере информационных технологий.

Как сообщала "Страна", весной прошлого года археологи обнаружили в Перу более 25 ранее не известных геоглифов, среди которых - изображения касатки и танцующей женщины.

А нынешним летом работающие в Перу японцы заявили, что распознали некоторых изображенных на гигантских рисунках в пустыне Наска существ.