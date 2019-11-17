Начиная с 15 декабря поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно, обеспечивая удобную стыковку с ночным составом Перемышль-Вроцлав-Берлин. Об этом сообщает сайт Центра транспортных стратегий.

Согласно новому зимнему расписанию на портале польской компании PKP Intercity, поезд "Укрзализныци" №89 будет отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19. Поезд же Перемышль-Вроцлав-Берлин отправляется в 19:57, а прибывает на центральный ж/д вокзал Берлина в 09:48. Таким образом, время на пересадку с украинского состава в Перемышле составит 1 час 9 минут.

В обратном направлении поезд из немецкой столицы будет выезжать в 18:43 и прибывать в Перемышль в 08:38. А поезд во Львов будет отправляться из польского города в 10:18. То есть у пассажиров на пересадку будет 1 час 40 минут.

Сейчас состав №89 курсирует только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.

Напомним, летом стало известно, что в "Укрзализныце" планируют в 2020 году запустить поезд сообщением Киев - Берлин.

Ранее "Страна" писала о планах частной чешской компании-перевозчика RegioJet с июня 2020 года запустить из Украины в Чехию прямой ночной поезд.