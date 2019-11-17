Президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой заблокировать решение суда низшей инстанции, который обязал бухгалтерскую компанию Mazars передать налоговые декларации главы Белого дома демократам в Конгрессе. Об этом сообщает "Голос Америки".

Трамп подал два иска в Верховный суд. Одним он просит заблокировать соответствующее решение Апелляционного суда федерального округа Колумбия, принятое в среду, 13 ноября. Другим - не дать хода аналогичным вердиктам нью-йоркских судов, обязавших Mazars передать личные и корпоративные декларации президента за 2011-2018 годы.

Адвокаты Трампа назвали решения судов незаконными и напомнили, что Конгресс впервые пытается получить ​​информацию о налогах, которые платит действующий президент. По мнению защитников, если Конгресс получит эти декларации, то получит широкие возможности "сбора грязи на политических противников".

Сам президент неоднократно заявлял, что не обнародует свои налоговые декларации, потому что его финансы проходят аудит. Трамп также считает внимание к его налоговым декларациям частью попыток Демократической партии США повлиять на исход президентских выборов.

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