В городе Сан-Диего (штат Калифорния, США) 16 ноября произошла страшная трагедия. Здесь расстреляли семью из пяти человек, трое убитых - это дети. О ЧП сообщает издание The San Diego Union-Tribune.

В субботу в службу 911 поступило несколько звонков. Первый - из дома, где случилось массовое убийство. На другом конце линии правоохранители слышали звуки ссоры. Вторым позвонил сосед пострадавших, который сказал, что слышал похожие на выстрелы хлопки.

Полиция выехала на место происшествия и обнаружила страшную картину. Первым они увидели в окно трехлетнего окровавленного мальчика. Войдя в дом, стражи порядка обнаружили застреленными 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину.

Полиция застала живыми еще троих мальчиков: пяти, девяти и одиннадцати лет. Младших спасти не удалось. 11-летнего подростка уже прооперировали. Сейчас он находится в госпитале в критическом состоянии.

Фото: sandiegouniontribune.com

В полиции сообщают, что две недели назад уже навещали злополучный дом из-за семейного конфликта.

Видео: YouTube/ The San Diego Union-Tribune

Спецслужбы подозревают, что семью расстрелял один из погибших ее членов.

В США массовые расстрелы стали обыденностью. Так, 4 августа их произошло сразу три: в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго.

А в конце сентября произошла стрельба в ночном клубе города Южной Каролины. В результате двое людей были убиты, многие получили ранения.