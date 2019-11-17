Полиция Киева предварительно установила причину взрыва, прогремевшего 16 ноября в одном из общежитий столицы, а также установила личности погибших мужчин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Причиной гибели людей стал взрыв гранаты. По словам начальника столичной полиции генерала Андрея Крищенко, боеприпас взорвался в комнате общежития.

Видео: YouTube/ поліція Києва

Также Крищенко рассказал о погибших при взрыве мужчинах.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавил генерал.

Напомним, "Страна" рассказывала об обстоятельствах взрыва в общежитии.

Это далеко не первый взрыв гранаты в столице. 22 октября участник АТО взорвал гранату на ступеньках киевского бара "Пророк", из-за чего тоже погибли двое мужчин и была ранена девушка.