Вчера, 16 ноября, на континенте прошли очередные матчи отборочного турнира на Евро-2020 по итогам которых еще четыре сборных вышли в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Ими стали сборные Германии, Нидерландов, Хорватии и Австрии.

Германия разгромила вчера Беларусь (4:0) и вышла на Евро в рекордный тринадцатый раз. Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0) и заняли второе место в группе С.

Хорватия досрочно выиграла группу E, победив Словакию (3:1). А вот за вторую путевку тут будут сражаться Венгрия (12 очков), Уэльс (11) и Словакия (10) и все решится в заключительном туре.

Австрийцы после победы над Северной Македонией (2:1) с 19 очками заняли второе место в группе G, опередив Словению (14) на пять очков. Победителем в этой группе стала Польша.

Из других итогов дня стоит отметить разгром Бельгией в Москве сбоной России со счетом 4:1.

Отбор на Евро-2020. Все итоги матчей 16 ноября 2019 года

Инфографика: Telegram/Футбол України

Команды, вышедшие на Евро-2020

Инфографика: Telegram/Футбол України

Напомним, сегодня, 17 ноября, сборная Украины проведет свой завершающий матч в отборе на Евро-2020 против команды Сербии.

Так же мы рассказывали, что фанаты сборной Сербии не верят в победу. Билеты на матч против Украины почти не продаются.