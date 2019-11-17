С 20 ноября следствие по делам Евромайдана остановится на неопределенное время, так как парламент не принял необходимые поправки к закону о Государственном бюро расследований, которые бы позволили продолжить выяснение обстоятельств гибели людей.

Об этом написала на Facebook адвокат семей погибших на Майдане, глава коллеги в Адвокатской совещательной группе Евгения Закревская.

По словам юриста, Верховная Рада якобы не успела принять норму об обеспечении следствия по делам Майдана. А следующая попытка будет предпринята только 3 декабря.

"То есть 20 ноября у нас уже "черная дыра". Передавать дела некому, некуда , и поэтому... следствие останавливается", - написала Закревская.

Скриншот: Facebook/ eugeniyazz

Накануне голосования изменений в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование дел Майдана и перевести хотя бы часть следственных из Генпрокуратуры в ГБР, участники событий зимы 2014 годы в Киеве пришли напомнить депутатам о важности этих дел. Однако народные избранники разошлись по домам, тем самым подвесив расследование на неопределенный срок.

Ранее "Страна" цитировала заявление Андрея Портнова о том, что экс-начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк перед увольнением незаконно изъял два тома уголовного производства, касающихся расстрелов силовиков во время Евромайдана.

Также мы приводили рассказ экс-прокурора по делу Майдана о пропаже документов из сейфа ГПУ.