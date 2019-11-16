В воскресенье, 17 ноября, в Белоруссии состоятся выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания страны. Об этом сообщает "Интерфакс".

Избирательные участки откроются для голосования в 08:00 (07:00 по Киеву) и будут работать до 20:00.

Всего в стране готовятся к открытию 5 785 участков для голосования. За пределами Беларуси будут функционировать 46 участков. В списки избирателей включены 6 880 605 человек.

Жителям Беларуси предстоит избрать 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания - нижней палаты парламента страны. На 110 мест претендуют 513 кандидатов.

Чтобы парламентские выборы состоялись, явка должна составить более 50% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования.

Явка на досрочном голосовании, проходившем с 12 по 16 ноября, составила 35,77%.

Центризбирком Беларуси аккредитовал 28 тысяч национальных наблюдателей за выборами. Также аккредитованы 1 028 международных наблюдателей.

От СНГ аккредитованы 475 наблюдателей, от БДИПЧ ОБСЕ - 349, от Парламентской ассамблеи ОБСЕ - 83, от ПАСЕ - 28, от Шанхайской организации сотрудничества - 17, от избиркомов иностранных государств - 21. Также за выборами будут наблюдать 53 представителя дипкорпуса и пять независимых наблюдателей.

Предварительные итоги голосования станут известны поздно вечером в воскресенье.

Неделю назад новый глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал вероятное время проведения местных выборов в Украине.

Между тем в Молдове на днях парламент отправил в отставку правительство Майи Санду.