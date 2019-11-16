В результате взрыва, прогремевшего 16 ноября в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева, погибли два человека. Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации столичной полиции.

Сведения о происшествии поступили правоохранителям около 21:00. На улицу Карла Маркса сразу выехали специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы.

Фото: Facebook/ UA.KyivPolice

Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин.

Скриншот: Facebook/ UA.KyivPolice

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

В последнее время взрывы в Киеве не редкость. 4 октября в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в одной из квартир пятиэтажного жилого дома.

А 22 октября ветеран АТО взорвал гранату на ступеньках бара "Пророк", из-за чего погибли двое мужчин и была ранена девушка.