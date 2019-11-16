Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные авиаудары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter израильских вооруженных сил.

В микроблоге ЦАХАЛ сказано, что удар стал ответом на ракеты, выпущенные из Газы по израильской территории.

Скриншот: Twitter/ IDF

Силы обороны Израиля предупредили ХАМАС, что организация обязательно поплатится за нападения на мирных жителей страны.

"Мы остаемся готовыми к различным сценариям", - заявили военные.

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь на 12 ноября Армия обороны Израиля точечным ударом ликвидировала в Газе командира северного крыла террористической организации "Бригады Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Бахаа Абу аль-Ата и его жену.

Позднее мы публиковали видео, на котором ракета, выпущенная из сектора Газа, взорвалась на оживленной автотрассе Израиля.