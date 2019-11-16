Президент США Дональд Трамп потребовал у Японии в четыре раза - примерно до $8 млрд - увеличить расходы за размещенные в Стране восходящего солнца американские вооруженные силы. Об этом передает "Коммерсант" со ссылкой на Foreign Policy.

Требование было предъявлено японским чиновникам еще в июле, во время поездки в регион Джона Болтона - тогдашнего советника президента США по нацбезопасности, и Мэтта Поттингера, который был директором по вопросам Азии в Совете нацбезопасности.

Японские официальные лица ответили посланцу Трампа Болтону, что увеличение нереально, поскольку Япония и так платит за размещение ВС США больше, чем другие союзники.

Повышение расходов СМИ расценивают как часть плана Вашингтона по оказанию давления на союзников с целью увеличения трат на оборону.

Действующее соглашение о размещении в Японии 54 тысяч американских военнослужащих истекает в марте 2021 года. Представитель МИД Японии заявил, что никаких переговоров по новому соглашению не проводилось.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Белом доме поиронизировали над Бараком Обамой за то, что он дал Украине подушки и одеяла, тогда как Трамп выделил 400 млн долларов военной помощи.

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