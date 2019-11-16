В Международном аэропорту Сан-Антонио (штат Техас, США) в пятницу, 15 ноября, столкнулись два частных самолета. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени. Один самолет возвращался из Нового Орлеана, а второй летел из Сан-Хосе и был вынужден совершить экстренную посадку из-за утечки топлива. Его пилот не смог удачно приземлиться на выделенную ему полосу и въехал в лайнер из Нового Орлеана.

Видео: YouTube/ KSAT 12

О пострадавших информации нет. Руководство аэропорта Сан-Антонио сообщило, что инцидент не привел к остановке его работы.

Неделю назад "Страна" писала, что в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp, прилетевший из Запорожья.

Мы также рассказывали, что самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил беспересадочный экспериментальный рейс из Сиднея в Лондон, побив два мировых рекорда.