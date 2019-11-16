Адвокат главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко Денис Галанский заявил, что его подзащитного задержали с нарушением закона и пытали. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

По мнению юриста, задержание, больше похожее на похищение, прошло без постановления суда, с грубыми нарушениями закона и при отсутствии законных оснований. Хотя в СБУ уверяют в обратном.

"СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - сказал Галанский.

Адвокат рассказал, что его подзащитного не доставили в ближайший орган досудебного расследования, как положено по правилам, а несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам.

"Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов", - сообщил адвокат.

Как писала "Страна", сегодня днем неизвестные затащили Гриценко в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. СМИ заявили о похищении банкира.

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