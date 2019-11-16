В Киеве на проспекте Победы 16 ноября жители одного из домов Святошинского района перекрыли движение автомобилей из-за отсутствия в их доме отопления. Об этом сообщает сайт "Киев оперативный".

Протестующие собрались на съезде с проспекта на Кольцевую дорогу, из-за чего образовались автомобильные пробки.

Фото: kyivoperativ.info

Как сказала одна из жительниц замерзающего дома, в будни жильцы не перекрывают дорогу, а ходят по кабинетам чиновников и пишут обращения. Они пытаются добиться включения отопления уже две недели.

"А в ответ тишина и плесень на стенах", - рассказала женщина.

Ранее "Страна" писала об отопительном коллапсе в Кривом Роге и Смеле, вызвавшем вал обсуждений в соцсетях.

Мы также сообщали, что правительство сняло ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.