В Офисе президента Украины подтвердили, что процедура возвращения украинских кораблей, захваченных в 2018 году РФ, находится на завершающем этапе. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на советника Владимира Зеленского Андрея Ермака.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - сказал чиновник.

Кроме Ермака, еще два информированных источника подтвердили, что в России принято принципиальное решение вернуть суда Украине. По их словам, страны сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и представители министерств иностранных дел. Уже согласовываются дата и место передачи кораблей.

Как передали источники, возврат судов точно произойдет не в порту, а в море. "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" отбуксируют с помощью трех российских буксиров в согласованное сторонами место, где их встретят три украинских буксира.

Скорее всего, передача произойдет сегодня ночью в Черном море.

Как сообщала "Страна", в России заявили, что возвращение Украине захваченных в Керченском проливе судов не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".

Мы также писали, что Украина отправила буксиры за кораблями.