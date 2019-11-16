Украинская поп-певица Настя Каменских показала кадр из яркой фотосессии, на котором она предстает блондинкой со стрижкой каре. Снимок поп-дива опубликовала в своем Instagram.

На фото Каменских позирует в парике и черном латексном бюстгальтере, какие обычно любит ее коллега по цеху Maruv. На певице также надеты кожаный жакет и классические черные шпильки.

Фото: Instagram/ kamenskux

Певица предстала в несколько сюрреалистичном антураже: на фоне больших бутафорских губ рядом с большим бананом и вишнями. Композиция из фруктов и ягод напомнила самым подозрительным подписчикам мужские половые признаки.

Многие комментаторы с восторгом приняли необычный образ Насти. Хотя нашлись и такие, которые признались, что ее родные темные кудри им гораздо милее.

Ранее "Страна" показывала фото Каменских без капли макияжа, сделанное на отдыхе в Мексике.

Мы также публиковали снимок Ани Лорак, на котором она выглядит гораздо младше своих лет.