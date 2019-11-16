Туристам и жителям Венеции, страдающей от наводнения, разрешили посещать площадь Святого Марка. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сегодня, 15 ноября, главную достопримечательность города закрывали из-за того, что уровень воды поднялся до 160 см. Хотя площадь по-прежнему затоплена, ее все-таки открыли для прохода.

На воскресенье прогноз погоды в Венеции неутешительный. Ожидается, что сильный ветер будет способствовать новой большой волне прилива, и вода превысит отметку 160 см над уровнем моря.

Видео: YouTube/ euronews (на русском)

Это наводнение уже стало самым мощным за прошедшие полстолетия. Вода 12 ноября поднялась в Венеции до отметки 1,87 метра - это самый высокий уровень затопления с 1966 года. Мэр города Луиджи Брунгаро опасается, что наводнение окажется и одним из самых разрушительных для Венеции. По его оценкам, сумма ущерба превысит миллиард евро.

Власти уже утверждают, что после спада воды необходимо будет провести реставрацию собора Святого Марка. Ситуация осложняется тем, что в воде повышено содержание соли, которая разъедает камень.

Ранее "Страна" показывала фото и видео затопленной Венеции в начале наводнения.

Мы также сообщали, что в городе ввели режим чрезвычайного положения.