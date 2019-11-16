Народный депутат Верховной Рады нескольких созывов, член "Партии регионов" и парламентской фракции "Возрождение" Дмитрий Святаш объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Дело экс-нардепа ведет Национальное антикоррупционное бюро. Информация о розыске Святаша размещена в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти". На странице указана дата его исчезновения: 8 ноября 2019 года.

Дмитрия Святаша обвиняют по ч.1 ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения к бизнесмену и политику не применяли.

Как писала "Страна", 8 октября Киевская прокуратура объявила Святашу подозрение 1,1 миллиарда гривен "Уксиббанка". По данным следствия, парламентарий в течение 2008-2018 годов по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" незаконно получил деньги банка на основании кредитных договоров.

Также мы сообщали, что летом на Святаша напали в Харькове. На площади Свободы группа неизвестных молодых людей забросала его яйцами и пакетами с зеленкой.