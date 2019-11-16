В Париже 16 ноября, в годовщину первой акции протеста "желтых жилетов", полиция задержала 105 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В ряды мирных манифестантов влились около 300 радикалов-погромщиков, которые инициировали беспорядки и столкновения с полицией, особенно в 13-м округе Парижа, на площади Итали. К 17:00 местного времени правоохранители взяли ситуацию под контроль и задержали зачинщиков погромов.

Кроме арестов, к протестующим были применены другие санкции. Так, 71 человек получили штрафы за протесты в запрещенных местах, в частности, районе Елисейских полей.

Итогом очередной акции "желтых жилетов" стали перевернутые и разбитые автомобили, подожженные мусорные баки, разгромленные витрины и отделение банка, а также раненые пожарные и полицейские.

Кроме Парижа, столкновения отмечены в Нанте и Монпелье. А в Лионе против протестующих применили слезоточивый газ.

Напомним, в середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Их организатором выступило движение "желтых жилетов". Акции традиционно проводились по субботам.

Как сегодня сообщала "Страна", шествие "жилетов" в Париже днем парализовало движение по кольцевой дороге.

Предыдущая масштабная акция "желтых жилетов" прошла 21 сентября. Тогда полиция применила слезоточивый газ и задержала более ста демонстрантов.