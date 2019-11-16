Под Одессой полицейская машина загорелась прямо на ходу. Фото
В городе Измаил (Одесская обл.) сегодня, 16 ноября, загорелась на ходу служебная машина полицейских Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Автомобиль Renault Duster с оперативниками направлялся на вызов патрульных: коллеги поймали злоумышленников, перевозивших подозрительную партию металла.
Машина с правоохранителями внезапно загорелась по неизвестной причине. К счастью, никто не пострадал. Полицейские успели вовремя выбраться из салона, забрав с собой все ценные вещи.
На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, которые погасили пламя лишь после того, как огонь успел полностью уничтожить служебный автомобиль. Подробности ЧП выясняются.
Фото: unian.net
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